20-летняя блогерша Елена Уэльва скончалась после борьбы с раком

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-блогерша Елена Уэльва ушла из жизни в возрасте 20 лет. Об этом сообщает https://www.starhit.ru/novosti/20-letnyaya-blogersha-elena-uelva-umerla-ot-raka-nezadolgo-do-smerti-ona-ostavila-trogatelnoe-poslanie-859539/StarHit.

Девушка скончалась в мадридском хосписе. Незадолго до смерти она опубликовала небольшое послание в соцсетях, в котором обратилась к поклонникам. «Это были очень сложные дни, все усложняется, но, как известно, я сильнее. Хочу, чтобы вы знали, что я уже давно победила», — написала Уэльва.

У блогерши около миллиона подписчиков в Instagram. Ей диагностировали саркому Юинга около четырех лет назад.