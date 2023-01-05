Умер один из старейших сотрудников БДТ Адиль Велимеев

Заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра Адиль Велимеев умер 4 января в возрасте 83 лет. Об этом пресс-служба БДТ сообщила на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Велимеев служил в БДТ более шестидесяти лет, в прессе его называют символом театра, а в самом Большом драматическом — настоящей легендой. «Он был действительно уникальным человеком, самоотверженным, трудолюбивым, бесконечно преданным театру. Адиль Мунирович пришел в БДТ в 1959 году, совсем молодым человеком, попал в театр почти случайно, по знакомству, устроился на должность рабочего сцены и остался здесь на всю жизнь», — говорят коллеги. «Благодаря своему таланту и профессионализму Адиль Велимеев стал одним из самых уважаемых и незаменимых работников БДТ, снискал настоящую любовь артистов и коллег. Стал символом искренней любви к своему делу, делу театра», — добавляют в пресс-службе.

Адиль Велимеев был госпитализирован в Мариинскую больницу 21 декабря после неудачного падения на льду. Он попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами лобной и теменной костей.