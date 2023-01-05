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Катерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм «Чебурашка»

Шпица призналась, что ей понравились герои Гармаша и Яковлевой в «Чебурашке»

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Телеканал «Россия 1»

Актриса Екатерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Шпицу цитирует издание Voice.

Шпица посмотрела картину с 10-летним сыном Германом и признается, что боялась разочароваться в фильме. «Я всегда стараюсь идти на фильмы без каких-либо ожиданий, с как можно более свежей почвой для впечатлений, чтобы ни с чем не сравнивать, а тут, согласитесь, это довольно сложно. К тому же еще по трейлеру было ясно, что анимационного крокодила Гену мы не увидим, и было интересно, какое решение для этого персонажа выберут создатели», — сказала Шпица.

В итоге Геннадий в исполнении Сергея Гармаша понравился актрисе и «захватил своей глубиной». «И интерпретация Шапокляк в лице героини Елены Яковлевой оказалась любопытной. И отрисовка Чебурашки очень обаятельная. Ну и самое главное — это важные смыслы жизни каждого человека, высказанные устами всех героев», — сказала Шпица.

Чебурашка — персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». По мотивам произведения сняты четыре мультфильма, первый из которых вышел в 1969 году.

«Чебурашка» заработал рекордный миллиард рублей за три дня проката. Предположительно, к 6 января бокс-офис фильма достигнет двух миллиардов рублей.

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