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Скончался знаменитый американский комик Келли Монтейт

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Ochs Archives/Getty Images

В возрасте 80 лет скончался знаменитый американский комик и телеведущий Келли Монтейт.

Стендап-артист ушел из жизни 1 января 2023 года. Причины смерти звезды не раскрываются. Монтейт считается одним из пионеров американского телевизионного стендап-жанра. Он также был в числе первых американских комиков, запустивших собственное шоу на британском телеканале BBC.

В числе наиболее успешных проектов Монтейта его авторское шоу «Келли Монтейт». Он также снимался в таких сериалах, как «Лодка любви», «Голливудские площади» и «Новая любовь в американском стиле».

В 1983 году Монтейт принял участие в Королевском эстрадном представлении, выступив перед королевой Елизаветой II. В 2015 году он получил Национальную премию в области развлекательной журналистики.

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