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Страдающая нервным заболеванием Анастасия Мельникова встретит Рождество в монастыре

Актриса Анастасия Мельникова встретит Рождество в монастыре с дочерью Марией

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Александр Натрускин/РИА Новости

Российская актриса Анастасия Мельникова отметит Рождество в Зеленецком монастыре. В поездке ее сопроводит дочь. Об этом артистка рассказала ФАН.
Мельникова уточнила, у в семье уже сложилась традиция на праздники: свечи, красивые платья и стол.

«Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно <…>Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», — уточнила артистка. Она добавила, что для них есть келья, где можно переночевать.

На праздничный стол в рождественский вечер в семье артистки запланирована утка с яблоками и домашней квашенной капустой.

За последние два года Мельникова из-за тяжелой болезни и потери сразу трех близких людей сильно изменилась. Накануне свадьбы 53-летняя актриса потеряла возлюбленного – причина смерти до сих порт неизвестна. Также скончались ее мама и старший брат.

У Мельниковой на фоне этого случился нервный срыв.

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