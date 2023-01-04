taylorswift/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Состояние кошки по кличке Оливия Бенсон, хозяйкой которой является певица Тейлор Свифт, оценивается в $97 млн. Об этом сообщает NME cо ссылкой на The Ultimate Pet Rich List.

Таким образом, питомец Свифт породы скоттиш-фолд стал третьим самым богатым домашним животным в мире. «Она заработала свое состояние, снявшись с хозяйкой в нескольких музыкальных клипах, создала собственную линию товаров и снялась в крупнобюджетных рекламных роликах», — написано в отчете.

Первое место в списке богатейших питомцев занимает немецкая Гюнтер VI. Ее состояние оценивается примерно $500 млн. На второй строчке звезда Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кошка Нала, заработавшая $100 млн.

Ранее сообщалось, что новый альбом Тейлор Свифт установил рекорд по продажам в Великобритании.