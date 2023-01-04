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«НЕБОЖЕНА»: Даня Милохин прилетал в Россию на новогодний корпоратив

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Пресс-служба Premier

Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» сообщает, что покинувший Россию блогер Даня Милохин возвращался в страну на новогодний корпоратив.

«Заказала» тиктокера одна крупная технологическая компания, оплатив Милохину и его команде перелет из США и обратно», — написано в посте.

Отмечается, что своим 40-минутным выступлением блогер заработал три миллиона рублей.

Даня Милохин уехал из России в США. При этом неизвестно, навсегда ли блогер планировал покинуть страну. Тем не менее, находясь за границей, Милохин опубликовал дис «Изи на» на Первый канал, в котором обвинил телевизионщиков в хайпе на своем имени.

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