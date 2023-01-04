Рома Желудь заявил, что не хочет возвращаться к «одинокой» жизни со звонками только от Малахова

Экс-блогер Рома Желудь рассказал «СтарХиту», что уже продолжительное время не принимает наркотические вещества. Он подчеркнул, что не планирует возвращаться к прежней жизни.

«У меня получается достичь того уровня, когда мне нужны только антидепрессанты. Это для меня хороший результат. Мне удалось столько времени быть трезвым в Москве, в городе грехов, где этого полно», — сказал Желудь.

Он отметил, что у него «нет желания возвращаться к наркотикам». «Не хочу больше в жизнь, когда ты одинок, только Малахов иногда звонит и предлагает лечь в рехаб», — подытожил экс-блогер.

Ранее Желудь признался, что ушел из эскорта из-за болезни мамы.