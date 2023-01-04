Фанаты обеспокоены, что второй сезон сериала «Уэнсдей» может переехать с Netflix

Сериал «Уэнсдей» принадлежит кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, которая в прошлом году завершила сделку по слиянию с Amazon. Это заставило фанатов предположить, что следующий сезон сериала может переехать с Netflix на платформу Amazon Prime Video. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что стриминг до сих пор официально не продлил контракт на показ второго сезона. При этом издание IndieWire советует не делать поспешных выводов. Оно со ссылкой на источник, «знакомый с ситуацией», сообщило, что Netflix и MGM достигли договоренностей о втором сезоне «Уэнсдей» заранее.

Кроме того, продюсеры сериала уже занимаются поиском мест для съемок и сценаристов будущего сезона.

Ранее сообщалось, что исполнившая на льду популярный танец Уэнсдей фигуристка Валиева обратилась к композитору сериала с благодарностью.