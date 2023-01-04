Водонаева назвала «крашем» возлюбленного Меган Фокс рэпера MGK

Телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале назвала своим «крашем» американского рэпера Machine Gun Kelly, у которого в январе 2022 года состоялась помолвка с актрисой Меган Фокс.

Водонаева опубликовала скрин Stories из аккаунта MGK в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На опубликованном фото с книгами о «Гарри Поттере» рэпер подписал: «Эти книги изменили мою жизнь». В ответ на это Водонаева написала: «Не зря он мой краш».

Ранее Водонаева пожелала поклонникам любви и здоровья в новом году.