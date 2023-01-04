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Умер многолетний музыкальный редактор «Симпсонов» Крис Ледесма

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Умер музыкальный редактор мультсериала «Симпсоны» Крис Ледесма. Ему было 64 года. Об этом сообщает The Variety.

Во время эфирного показа «Симпсонов» показали изображение, посвященное Ледесме. На нем персонажи Барт, Мэгги и Лиза играли на музыкальных инструментах, а мультяшная версия редактора держала дирижерскую палочку. «В память о Крисе Ледесме», — написали на картинке.

Крис Ледесма работал над «Симпсонами» с первого сезона, вышедшего в 1989 году. В 2022 году он покинул сериал. Любовь к музыке у редактора открылась еще в раннем возрасте: в три года он уже играл на пианино, а также начал брать уроки игры на трубе. Редактированием он увлекся в студенчестве, а после работал в Universal Studios Hollywood. Ледесма дважды номинировался на премию «Эмми» за фильм «Цыганка» и мини-сериал «Война и память».

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