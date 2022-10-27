Рэпер Tory Lanez отправлен под домашний арест за выстрел в Megan Thee Stallion

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Dan Deslover/Rmv/Global Look Press

Суд в Лос-Анджелесе постановил отправить рэп-исполнителя Tory Lanez под домашний арест до выяснения обстоятельств стрельбы с его участием, в которой пострадала певица Megan Thee Stallion.

Предполагается, что в разные промежутки времени артист выстрелил в Megan Thee Stallion (настоящее имя — Меган Джовон Рут Пит), а также избил «до полусмерти» автора песен Августа Альсину, согласно судебным документам. Tory Lanez (настоящее имя — Дейстар Петерсон) обязан находиться дома до 28 ноября до начала судебного разбирательства.

Прокуроры утверждали, что Петерсон заслуживает заключения под стражу, потому что, по их мнению, он нарушил условия своего освобождения под залог по делу выстрела в рэпершу. По мнению прокуроров, музыкант «продолжает представлять угрозу общественной безопасности».

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