Продюсер Дзюник заступился за Меньшову после критики Садальского

Продюсер Леонид Дзюник встал на защиту артистки Юлии Меньшовой после критики актера Станислава Садальского. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Продюсер назвал Меньшову «талантливым человеком». По словам Дзюника, она ему нравится и как актриса, и как телеведущая. Он заявил, что уже долгое время зрители не теряют интерес к ее программам. «Очень часто смотрю передачу «Наедине со всеми». Она умеет задавать вопросы, держаться и переводить какие-то моменты в шутку», — отметил Дзюник.

Ранее Садальский раскритиковал Меньшову за то, что она часто слушает своих респондентов с открытым ртом во время интервью.