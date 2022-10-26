Продюсер Дзюник заступился за Меньшову после критики Садальского

Продюсер Дзюник назвал Меньшову «талантливым человеком» после критики Садальского

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Продюсер Леонид Дзюник встал на защиту артистки Юлии Меньшовой после критики актера Станислава Садальского. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Продюсер назвал Меньшову «талантливым человеком». По словам Дзюника, она ему нравится и как актриса, и как телеведущая. Он заявил, что уже долгое время зрители не теряют интерес к ее программам. «Очень часто смотрю передачу «Наедине со всеми». Она умеет задавать вопросы, держаться и переводить какие-то моменты в шутку», — отметил Дзюник.

Ранее Садальский раскритиковал Меньшову за то, что она часто слушает своих респондентов с открытым ртом во время интервью.

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