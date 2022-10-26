Сергей Безруков принял участие в программе «Спокойной ночи, малыши»

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s_bezrukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Сергей Безруков сообщил, что принял участие в программе «Спокойной ночи, малыши». Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Безруков поделился кадрами со съемок. В новых выпусках артист читает сказки и угадывает персонажей мультфильмов с плюшевыми героями программы – Хрюшей и Мишуткой. Передача транслируется на телеканале «Карусель».

Передача «Спокойной ночи, малыши» впервые была показана 1 сентября 1964 года. В эфире программы показывают мультфильмы, а также ведущие вместе с персонажами Хрюшей, Филей, Мишуткой, Каркушей и Степашкой рассказывают поучительные истории детям.

Раннее Безруков «поблагодарил» Канаду за санкции в свой день рождения.

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