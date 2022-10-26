На Украине прекратили финансировать кино

Украинский депутат назвал прекращение финансирования кино преступлением

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На Украине прекратили финансировать кино, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата украинской партии «Европейская солидарность» Николая Княжицкого.

По его словам это является преступлением против гуманитарной политики страны и общества. «Если вы хотите рассказать правдивую историю о своей стране, вы снимаете кино и показываете его в мире. Если вы хотите рассказать историю своим гражданам, вы снимаете кино и показываете. В то же время для общества кино не производят», — сказал он.

Депутат указал на то, что с 2014 по 2019 год производство украинского кино возобновили, выходили более 50 игровых фильмов. Он заявил, что на кино денег не выделяют, а дороги при этом ремонтируют «даже там, где их не нужно ремонтировать». «Закладывают средства, где есть большая коррупционная сеть, а на культурные проекты государство средств не дает, что, с моей точки зрения, в условиях войны очевидно фактически преступление», — высказался он.

Ранее сообщалось, что в киевском бункере провели национальную премию украинских кинокритиков «Кинокруг».

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