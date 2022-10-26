Мария Погребняк назвала Милохина «безответственным» после ухода из «Ледникового периода»

Модель и блогерша Мария Погребняк прокомментировала уход Дани Милохина из нового сезона шоу «Ледниковый период». Своими мыслями она поделилась в своем Telegram-канале.

Погребняк осудила поведение Милохина. Она назвала блогера «безответственным, избалованным минутной славой и большими деньгами, незрелым мальчиком». По ее мнению, если тиктокер не займется своим образованием, то может «плохо закончить».

Ранее Милохин сообщил, что покидает «Ледниковый период». Он пожаловался на нехватку сил и усталость. Блогер выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала потерей уход Милохина из проекта.