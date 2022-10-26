Олеся Железняк рассказала, как ударила Марка Захарова сковородой по голове

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Олеся Железняк в интервью с «Пятым каналом» вспомнила, как била сковородкой покойного худрука театра «Ленком» Марка Захарова.

Железняк рассказала, что на втором курсе обучения в театральном они с другими актерами разыгрывали сцену по «Ромео и Джульетте», в которой она изображала кормилицу. К артистке подошел Захаров и попросил ее ударить по голове сковородой. «Он берет и говорит: «Ну, знаете, тут есть такое место. Вот ударьте, Олеся Владимировна». И вот я помню, что я его несколько раз ударяла большой чугунной сковородой», — поделилась она.

Актриса объяснила, что на тот момент просьба Захарова сбила ее с толку. «Я просто впала. В какой-то такой соляной столб превратилась», — вспоминает Железняк.

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