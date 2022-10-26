Картина Рубенса «Саломея» уйдет с молотка за $35 млн

Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-1640) «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» (1609) может стать самой дорогой картиной старых мастеров, сообщает The Guardian.

Картина из частной коллекции выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке с первичной оценкой $25-35 млн.

До 1998 года полотно считалось утерянным и входил в одно из самых значительных собраний стиля барокко коллекционеров Рэйчел Дэвидсон и Марка Фишуа. Всего на аукцион выставят 10 работ из этого собрания.

«Саломея» отражает известный библейский сюжет, когда падчерице иудейского царя Ирода Саломее преподносят голову Иоанна Крестителя. В 1998 году полотно было продано за рекордные тогда $5,5 млн.

Торги пройдут в Нью-Йорке в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что картину «Венера и Адонис» Тициана выставили на аукцион за £12 млн.