Американцы и украинцы примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

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Цирк Чинизелли/VK

Более 150 артистов из двадцати стран мира, в том числе американцы и украинцы, примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств «Без границ», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

По словам представителей Росгосцирка, среди заявленных участников представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других.

Фестиваль пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, первые гости приедут в Россию уже 1 ноября.

Смотр был учрежден после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников.

Ранее сообщалось, что гастроли Росгосцирка в Луганской народной республике (ЛНР) посетили более 30 тыс. зрителей. Росгосцирк привез в регион шоу фонтанов «Принц цирка».

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