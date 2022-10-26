Рита Дакота обвинила назвавшую ее «инфоцыганкой» Собчак в непрофессионализме

Певица Рита Дакота в эфире YouTube-шоу Popcake ответила на обвинения Ксении Собчак, которая назвала ее «инфоцыганкой».

Собчак в документальном фильме раскритиковала Дакоту за участие вместе с Марией Солодар в проекте о самореализации и выходе из кризисной ситуации.

Однако исполнительница опровергла информацию об участии в онлайн-курсе. «Это абсолютный непрофессионализм. У меня не было никогда совместных курсов ни с кем», — объяснила Дакота.

Певица рассказала, что вела только музыкальный курс, поскольку ей нравится обучать людей пению. «Я обучала людей писать песни, потому что делаю это хорошо. Это единственный мой авторский курс. Возможно я какие-то рекламировала, как амбассадор», — поделилась она.