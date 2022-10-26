Гуф заявил, что ему «захотелось развидеть» интимное фото Айзы в соцсетях

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Гуф в Youtube-шоу «Вопрос ребром» ответил на вопрос, как отреагировал на то, что его бывшая супруга Айза-Лилуна Ай «засветила вареник» на фото в соцсетях.

«Мне захотелось это развидеть. Как будто этого не было», — высказался музыкант. Баста, который выступает ведущим шоу, поддержал коллегу и заявил, что тоже не хотел бы видеть этого снимка.

Блогерша несколько раз размещала в соцсетях кадры интимного характера. В мае она выложила видеоролик, в котором снялась обнаженной. По словам Айзы, она опубликовала кадры случайно.

Гуф и Айза состояли в браке с 2008 по 2013 год. У бывших супругов есть сын Сэм.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть