Блогер Хасбик запретил использовать стикеры с его лицом

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hasbik_77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дагестанский блогер Хасбик заявил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что осуждает пользователей, которые используют стикеры с его лицом в соцсетях.

«Кто в соцсетях мои стикеры использует, я вам говорил — за это вы будете в ответе на том свете. Я вам добро не давал на это», — написал блогер. Он также добавил, что это «последняя история».

Ранее Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) «избил» чемпиона мира UFC в полулегком весе, австралийца Александра Волкановски, и забрал его чемпионский пояс. Видеоролик опубликовала пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата.

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