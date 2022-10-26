Актер «Секретных материалов» Майкл Копса умер от опухоли мозга

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Кадр из фильма «Семь дней»

Майкл Копса, ветеран канадских сериалов и фильмов, таких как «Секретные материалы», « Горец», «Тайны Смолвиля» и «Фантастическая четверка», умер в возрасте 66 лет.
Копса скончался в воскресенье от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, сообщила в Twitter его бывшая жена Люсия Франджионе.

«Великий Майкл Копса, мой дорогой друг и отец моего ребенка Норы, скончался 23 октября 2022 года от опухоли головного мозга», — написала она во вторник. — Он был невероятным актером театра и кино, актером озвучивания, плотником, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и щедрым отцом».

Копса в основном играл в жанровых телесериалах, снятых в Ванкувере или Торонто, включая Fringe, The Net, Dead Zone и The Sentinel. Он также играл генерала Керриган в «Звездных вратах: SG-1», пишет The Hollywood reporter.

Родившийся в Торонто 22 января 1956 года, Копса четыре года изучал актерское мастерство в Театральной школе Circle in the Square в Нью-Йорке, пока в 1984 году он не вернулся в Канаду, чтобы получить степень в области искусства и науки в Университете Торонто.

Дебют Копсы в кино состоялся в фильме «Время» (1985) режиссера Эрика Вайнталя. Затем последовала работа над телесериалами, в том числе над «Т и Т», «Тропическая жара» и «Фалькон Бич».

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