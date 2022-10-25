Юлия Меньшова вышла на связь с потерявшими ее поклонниками

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в своем Telegram-канале вышла на связь с потерявшими ее поклонниками. Ее слова цитирует «Пятый канал».

По словам Меньшовой, она решила отдохнуть от информационного шума и плохих новостей. «Так вот решишь сделать небольшой детокс от сети, чтобы не сойти с ума от бесперебойной шоковой терапии, а потом вернешься через пару дней, а ощущение, что прошла пара лет. Минимум. Столько всего произошло» — отметила знаменитость.

Она сравнила ощущения от 2022 года с ощущениями от последних лет в жизни человечества. «Помните, мы часто в последние годы сетовали, что время ускорилось? Да что мы знали тогда об ускорении?» — поделилась Меньшова.

Ранее актер Станислав Садальский ответил Юлии Меньшовой, которая назвала устаревшей манеру Владимира Познера вести интервью.

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