Чулпан Хаматова рассказала о запретах в европейском театре

Чулпан Хаматова вспомнила, как отказалась от карьеры в Германии

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актриса Чулпан Хаматова в интервью Jauns․TV рассказала о том, как отказалась от карьеры в Германии. Некоторое время она жила на два города — между Берлином и Москвой.

По словам Хаматовой, тогда она воспитывала двоих маленьких детей, с которыми было тяжело ездить на репетиции в Москву, а после ночью самолетом возвращаться на съемки в Берлин. «Потом уезжать обратно в столицу России, оттуда на спектакли в Австрию. В тот момент я очень утомилась. Дети стали подрастать. Пока они были в корзинке, еще можно было в самолетах с ними справиться», — цитирует «СтарХит» Хаматову, добавившую, что совсем сложно стало, когда детям стало 2-3 года.

Также, отметила она, в российском искусстве было меньше запретов, чем в европейском. «В Германии уже тогда были запреты: партия зеленых вырежет кусок из фильма, а это тоже нельзя. В общем, мне казалось, что в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», — поделилась актриса.

В начале года Хаматова перебралась в Ригу из-за сложной политической обстановки в мире, начала учить латышский язык. «Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — констатирует она.

Ранее сообщалось, что показ нового фильма с Чулпан Хаматовой на закрытии Фестиваля уличного кино был отменен.

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