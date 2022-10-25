Константинопольский патриарх выступил за возвращение Греции скульптур Парфенона

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал британские власти вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона, сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Глава Константинопольской православной церкви, находясь с визитом в Лондоне, предложил Британскому музею и властям Великобритании «проявить сочувствие к законной просьбе греков».

Возвращение памятников в Грецию, уверен он, стало бы «достопамятным деянием, которое принесет музею и правительству Великобритании уважение и признание».

Музей приобрел коллекцию мраморных скульптур в 1816 году у лорда Элгина, в начале XIX века перевезшего их из находившейся под властью Османской империи Греции. Греческие власти называют вывоз незаконным и хотят восстановить историческую композицию храма, однако британская сторона отказывает в этом.

Ранее стало известно, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО поддержала требования вернуть скульптуры.