Константинопольский патриарх выступил за возвращение Греции скульптур Парфенона

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China Stringer Network/Reuters

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал британские власти вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона, сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Глава Константинопольской православной церкви, находясь с визитом в Лондоне, предложил Британскому музею и властям Великобритании «проявить сочувствие к законной просьбе греков».

Возвращение памятников в Грецию, уверен он, стало бы «достопамятным деянием, которое принесет музею и правительству Великобритании уважение и признание».

Музей приобрел коллекцию мраморных скульптур в 1816 году у лорда Элгина, в начале XIX века перевезшего их из находившейся под властью Османской империи Греции. Греческие власти называют вывоз незаконным и хотят восстановить историческую композицию храма, однако британская сторона отказывает в этом.

Ранее стало известно, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО поддержала требования вернуть скульптуры.

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