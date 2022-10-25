Джонни Депп судится с фольклористом из‑за обвинений в плагиате

Актер Джонни Депп и его коллега по музыкальным выступлениям Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона. Джексон обвинил их в плагиате стиха, сообщает The Rolling Stone.

Артисты хотят возместить ущерб и стоимость услуг адвоката, кроме того, им нужно, чтобы Джексон сделал заявление о том, что авторские права не были нарушены.

Еще в августе фольклорист утверждал, что Депп и Бек позаимствовали строки из народной песни Hobo Ben в песне Sad Motherfuckin' Parade.

Джексон заявил, что записал его в тюрьме со слов преступника в Миссури, который, в свою очередь, узнал песню от своего отца. В 1974 году Джексона опубликовал текст в своей книге, а также представил в аудиоальбоме, вышедшем в 1976 году.

Депп и Бек признали, что текст их песни содержит отсылки на Hobo Ben, но утверждают, что песня является оригинальным произведением.