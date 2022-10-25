Документальный фильм Канье Уэста отменили из-за его антисемитских высказываний

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Amy Harris/Invision/AP

Рэпер Канье Уэст уволен агентом из компании MRC. Студия приняла решение отменить выход документального фильма о музыканте, пишет Variety.

В заявлении, опубликованном руководителями студии, ее представители осудили Уэста и заявили, что они не могут поддерживать какой-либо контент, который связан с личностью артиста. Причиной стали его антисемитские высказывания.

«Канье — продюсер и сэмплер музыки. На прошлой неделе он сделал сэмпл и ремикс на классическую мелодию, которая была в чартах более 3000 лет — ложь о том, что евреи злые и сговариваются управлять миром ради собственной выгоды», — написано в заявлении.

Агентство Creative Artists, в котором представлены несколько крупнейших звезд Голливуда, также отказалось от Уэста в качестве клиента.

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