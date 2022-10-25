В квартире девушки Прохора Шаляпина обнаружили игорный бизнес

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olga_queen.sun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сотрудники полиции обнаружили в квартире телеведущей и модели Ольги Сан запрещенный игорный бизнес. Об этом пишет Prozvezd.info.

По словам возлюбленной Прохора Шаляпина, она перестала получать плату за аренду своей элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. После звонка жильцам квартиры, с которыми модель заключала договор, она выяснила, что они съехали некоторое время назад, и сейчас там проживают другие люди.

«Как оказалось, там жило очень много людей и полицейские вытаскивали их из квартиры через балконную дверь. Стояли покерные столы. Везде было грязно, мебель и холодильник были сломаны. А еще все вокруг было залито вином и даже, как мне показалось, кровью», — рассказала Сан.

Телеведущей удалось выселить незаконно въехавших жильцов, сумма ущерба оценивается примерно в 2 млн рублей. По словам Сан, Шаляпин приехал с гастролей в Санкт-Петербург и помог возлюбленной восстановить порядок.

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