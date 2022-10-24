Актриса Екатерина Семенова рассказала о тяжелой операции на кишечнике

Актриса Екатерина Семенова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о перенесенной некоторое время назад тяжелой операции на кишечнике.

Сперва врачи решили, что у женщины прободение язвы с вытеканием содержимого в брюшную полость. Однако после проведенной операции оказалось, что язвы нет. «Они говорят: «Пока не расскажешь, что с тобой было, мы отсюда не уйдем. У тебя нет никакого прободения язвы, мы открыли кишечник, а он абсолютно целый, но жидкость из кишечника вне кишечника есть», — цитирует женщину kp.ru.

Тогда актриса вспомнила, что недавно ела бутерброды с рыбой во время фуршета. «Я подавилась костью. Покашляла и забыла об этом», — поделилась она. Врачи предположили, что кость могла разрезать кишечник, в результате чего жидкость вылилась, и он быстро затянулся, однако из-за жидкости началось воспаление.

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