Лариса Долина поругалась с певицей Mia Boyka на шоу «Битва поколений»

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина вступила в конфликт с молодой артисткой Марией Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka, на шоу «Битва поколений». Видео с программой опубликовано на YouTube.

Долина и Бойко являются членами жюри проекта. Во время оценки группы GAYAZOV$ BROTHER$ джаз-исполнительница поспорила с коллегой. Артистка высмеяла манеру выражения мыслей молодой певицы. Долина не поняла Бойко, когда та сказала, что тембр музыканта «затащил» в песне.

«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом «затащил». Может все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — заявила Долина. Бойко объяснила, что слово «затащил» — это жаргон, который использует молодежь.

Ранее Долина заявила, что «еще повоюет» после слухов об уходе со сцены.

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