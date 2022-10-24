В Иваново показали шоу с эротическим связыванием шибари

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Nawashi Shadow./Wikimedia Commons

В Иваново прошел перфоманс, демонстрирующий эстетическое искусство связывания под названием шибари. Об этом сообщает ivanovonews.ru.

Шоу провел мастер Александр Казак. На моделях он показал, как можно эстетично и безопасно связать человека. Изначально данная техника применялась для военнопленных, однако со временем усовершенствовалась и перестала приносить боль связанному. Сейчас шибари используется в эротическом контексте, что подтвердил Казак.

По словам мастера, с помощью шибари можно увидеть внутренний мир человека — его эмоции, энергетику, ощущения.

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