Бывшая девушка Тимати Шишкова заявила, что «восхищается» Пермяковой после ее критики в «Звездах в Африке»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Модель Алена Шишкова ответила актрисе Светлане Пермяковой после ее критики на проекте «Звезды в Африке». Этим она поделилась в социальных сетях.

Шишкова опубликовала неудачный кадр с Пермяковой из шоу, назвав ее «актрисой больших и малых театров». Девушка заявила, что «восхищается» артисткой.

Шишкова также посетовала на себя в «Звездах в Африке». Она назвала себя «бесполезной головой» и отметила, что «тупила» на проекте. По ее словам, ей стыдно за это.Она объяснила, что ей было сложно сосредоточиться на испытании из-за тараканов на лице.

Ранее Пермякова назвала «тупой» Шишкову из-за того, что та не смогла ответить на несколько вопросов из школьной программы во время задания.

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