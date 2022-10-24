Помощница Бари Алибасова сообщила об ухудшении здоровья артиста

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощница музыканта Бари Алибасова Елена рассказала о состоянии здоровья артиста. Этим она поделилась в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

По словам сиделки композитора, в последнее время Алибасову стало хуже — он заболел. «У него-то давление нормальное, молодец, а спина отдает, перелом же, ноет на погоду. Сидим и обсуждаем книгу, будем писать, ведь чем-то же нужно заниматься. Он человек активный», — рассказала Елена.

Ранее солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что Алибасов был госпитализирован. По его словам, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. Позже сын Алибасова опроверг слухи о госпитализации музыканта.

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