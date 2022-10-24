Художнице Быстрицкой при ограблении порезали горло

Уголовное дело возбуждено после ограбления художницы Быстрицкой

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Galina Bystritskaya/YouTube

Художница Галина Быстрицкая в беседе с изданием «Подъем» рассказала о пережитом ограблении.

По словам Быстрицкой, преступника она встретила в гараже. «Он порезал мне горло, потому что угрожал ножом, затем я его успокоила и попросила разрезать скотч на ногах. Мы зашли ко мне в дом, и он стал вымогать деньги. Получив какую-то сумму, он сел в мою машину и уехал, перед этим отобрав мобильный телефон у меня и моей ассистентки», — поделилась она.

Художница отметила, что телефоны преступник бросил в гараже, а машину полицейские нашли неподалеку. «Такая история. Но это ерунда, главное – жизнь. Я чувствую себя нормально», — заверила она.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас преступника ищут. «Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Проводятся оперативные мероприятия. Подозреваемый пока не задержан», — объяснили полицейские.

Известно, что инцидент произошел днем 23 октября в деревне Поярково. Двое преступников в медицинских масках проникли в дом 61-летней женщины и начали угрожать ей ножом. Им удалось забрать 1 млн руб.

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