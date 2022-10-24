В Кремле прокомментировали исчезновение с афиш имен артистов и писателей, покинувших РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удаление с афиш имен литераторов и артистов, уехавших из России и осудивших военную операцию на Украине.

«Здесь нужно разбираться с каждым случаем. Книги-то продаются... надо в каждом отдельном случае спросить. Что касается книг, надо смотреть. Здесь общей тенденции мы не фиксируем, и ее не может быть», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, нужно ли «бороться», Песков ответил, что, наверное, «есть основания для таких ситуаций».

Ранее Минкульт РФ назвал закономерным шагом удаление с афиш имен литераторов и артистов, уехавших из России и осудивших военную операцию на Украине. В ведомстве сообщили, что афиши российских театров и других учреждений покидают те, «кто выступил против богатой культуры России». Писатель Борис Акунин ранее заявил, что его имя убрали с анонсов спектаклей РАМТа в Москве и Александринки в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».