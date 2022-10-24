Певица Майя Бускила пожаловалась на люксовый отель со сломанным кондиционером

Отель отказался возвращать певице Майе Бускила деньги за испорченный отдых

close
100%
maya_buskila/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Израильская певица Майя Бускила пожаловалась на отель, заявленный как люксовый, однако не отвечавший ее запросам. Ее слова приводит Time.News.

В номере израильского отеля, по словам Бускилы, была сломана аудиосистема, не работал кондиционер и поэтому было жарко, бассейн был также сломан — подогрев не работал, и вода была ледяной.

Кроме того, добавила Бускила, пока она с бойфрендом спала на кровати обнаженной, в номер без стука заходили сотрудники отеля, чтобы оставить завтрак. Певица переживает, что ее могли сфотографировать. «Мы были в постели, спали, никого не слышали. Мы в шоке», — жалуется артистка.

Администрация отеля отказалась возвращать певице деньги за испорченный отдых, но принесла свои извинения за причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что звезда «Отпетых мошенников» судится с сестрой за жилье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть