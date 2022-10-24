Певица Майя Бускила пожаловалась на люксовый отель со сломанным кондиционером

Израильская певица Майя Бускила пожаловалась на отель, заявленный как люксовый, однако не отвечавший ее запросам. Ее слова приводит Time.News.

В номере израильского отеля, по словам Бускилы, была сломана аудиосистема, не работал кондиционер и поэтому было жарко, бассейн был также сломан — подогрев не работал, и вода была ледяной.

Кроме того, добавила Бускила, пока она с бойфрендом спала на кровати обнаженной, в номер без стука заходили сотрудники отеля, чтобы оставить завтрак. Певица переживает, что ее могли сфотографировать. «Мы были в постели, спали, никого не слышали. Мы в шоке», — жалуется артистка.

Администрация отеля отказалась возвращать певице деньги за испорченный отдых, но принесла свои извинения за причиненные неудобства.

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