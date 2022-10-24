Максим Галкин* сообщил о гастролях в США и Канаде

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице в одной из социальных сетей анонсировал дополнительные концерты в США и Канаде. Его слова приводит News.ru.

Большой американский тур звезды состоится в марте 2023 года. «Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США», — заявил он. Гастроли в Канаде стали второй хорошей новостью артиста.

Максим Галкин гастролирует с концертами по странам мира после того, как его включили в список лиц — иностранных агентов. Его супруга, певица Алла Пугачева вместе с двумя рожденными в браке детьми живет в Израиле.

Ранее сообщалось, что разнообразил зарубежный репертуар шутками на украинском языке. На опубликованном в СМИ скрине посетитель концерта Галкина написал: «Артист с большой буквы. Спасибо за слова и поддержку. Шутки на украинском тоже были супер».