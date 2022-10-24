Сценарист «Ведьмака» заявил, что создатели сериала «высмеивали» книги Сапковского

Один из сценаристов сериала «Ведьмак» Бо Демайо рассказал, как другие создатели сериала относились к книгам Анджея Сапковского, по мотивам которых был снят проект. Его слова цитирует Redanian Intelligence.

«Некоторые авторы не были [фанатами] или вовсе не любили книги, даже активно высмеивали исходный материал», — поделился Демайо. По словам сценариста, пренебрежительное отношение у его коллег было и к серии игр. Он заявил, что считает это «путем к катастрофе».

Сценарист не стал раскрывать имен создателей сериала, которым не нравились книги и игры. Он призвал уважать оригинальные работы, прежде чем готовить по ним новые материалы.

Ранее сообщалось, что Netflix приступил к написанию сценария четвертого и пятого сезонов «Ведьмака». Съемки начнутся летом 2023 года.