Актриса Большова вернулась к работе в «Ленкоме» после смертельного ДТП

Актриса Анна Большова вернулась к работе в театре «Ленком» после ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Пятый канал».

Журналисты заметили артистку выходящей из театра с букетом цветов и пытались получить комментарии по поводу случившейся аварии. Однако Большова отказалась общаться с прессой и поспешила покинуть «Ленком».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что прокуратура не считает Анну Большову виноватой в смертельном ДТП. Он также заявил, что артистка «убита» произошедшей ситуацией, но как бы не было тяжело все равно выходит на сцену.