Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за паспорта РФ

Гражданку Финляндии, у которой также есть российский паспорт, отстранили от участия в шоу The Voice of Finland («Голос Финляндии»). Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Девушка переехала в Финляндию из Санкт-Петербурга в 2015 году. На родине она профессионально занималась вокалом, а в скандинавской стране она учила петь других и старалась построить певческую карьеру.

Этим летом россиянку, чье имя не называется, пригласили выступить в шоу The Voice of Finland. Запись выступлений должна была стартовать в середине октября, однако 17-го числа она получила сообщение, что ее решили исключить из участников шоу из-за наличия российского гражданства.

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место.... Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», — сказала девушка.

При этом она отметила, что после начала российской спецоперации на Украине не сталкивалась в скандинавской стране с дискриминацией, наоборот, всем говорила, что «финны не такие».

После того, как об истории россиянки узнали СМИ и общественность, телеканал Nelonen и продюсерская компания ITV попросили ее вернуться в конкурс обратно. Девушка заявила, что не намерена возвращаться.

Ранее сообщалось, что суд Норвегии признал сына экс-главы РЖД Якунина гражданином РФ вопреки подданству Британии.