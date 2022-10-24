57-летняя Таисия Повалий заявила, что не готова стать матерью во второй раз

Певица Таисия Повалий в беседе с Prozvezd.info раскритиковала суррогатное материнство.

На вопрос, не думает ли 57-летняя артистка о еще одном ребенке, она ответила: «Вы знаете, сколько мне лет? Какие могут быть дети». По словам Повалий, рожать нужно только самой. «Муж не просит [ребенка] и никогда не просил, кстати», — добавила она.

Первым мужем исполнительницы стал музыкант Владимир Повалий. У экс-супругов есть сын Денис. В 1993 году певица вышла замуж во второй раз за музыканта и продюсера Игоря Лихуту. У пары нет общих детей.