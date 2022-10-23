Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Spotify по прослушиваниям за день

close
100%
Jordan Strauss/AP

Десятый альбом певицы Тейлор Свифт «Midnights» побил рекорд стримингового сервиса Spotify по прослушиваниям за один день. Это произошло менее чем за сутки после релиза пластинки, сообщили представители платформы в Twitter.

«Каким образом мне настолько повезло, что вы, ребята, сделали что-то настолько крышесносное?! Типа, что сейчас вообще произошло??!?!» — написала Свифт в ответном посте.

Альбом «Midnights» вышел в пятницу, 21 октября. В стандартную версию пластинки вошли 13 треков. Также Свифт выпустила делюкс-издание «Midnights» с подзаголовком «3 a.m.», которое содержит семь бонусных композиций. Альбом получил восторженные отзывы, его называют возвращением певицы к классическому попу после двух фолковых записей «Folklore» и «Evermore».

Ранее стало известно, что Свифт сыграет антагонистку в сиквеле «Круэллы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть