Финал первого сезона «Дома дракона» слили в сеть

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Home Box Office (HBO)

Финальный десятый эпизод первого сезона фэнтезийного сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — слили в сеть за несколько дней до эфира на канале HBO и релиза на стриминге HBO Max, пишет Variety.

В HBO полагают, что утечка произошла по вине вещательного партнера канала в Европе, на Среднем Востоке или в Африке. Представитель компании сообщил изданию, что HBO «агрессивно отслеживает и изымает» из интернета копии слитой серии.

«Мы расстроены тем, что этот неправомерный поступок нарушил зрительский опыт для преданных фанатов шоу, у которых будет возможность увидеть «чистую» версию эпизода, когда в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени. — прим. «Газеты.Ru») состоится его премьера на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться эксклюзивно в 4K», — говорится в сообщении.

Как напоминает Variety, для HBO это далеко не первый случай: новые серии последних сезонов «Игры престолов» регулярно утекали в сеть до официальной премьеры.

Ранее сообщалось, что сериал про Джеффри Дамера обошел «Дом дракона» по просмотрам.

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