Михалков возмутился недалекостью блогера Милохина

Лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» Никита Михалков недоумевает, как звезды российского шоу-бизнеса не стремятся расти профессионально и повышать свой уровень грамотности, сообщил «Пятый канал».

Он не удержался от критики в адрес рэп-исполнителя Дани Милохина, которого он назвал «безграмотным овощем».

«Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — раскритиковал тиктокера Михалков.

77-летний артист не сомневается, что человек, который не потрудился освоить базовую школьную программу, в том числе по географии, не имеет права оценивать и учить других людей. Чему может научить безграмотный артист, возмущается Михалков.

«Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась», — рассердился народный артист.

Кинорежиссер Михалков раздосадован тем, что поклонники проявляют интерес к звездам, которые ничего толком не знают и не могут дать своей публике достойной пищи для ума. Он сравнил «подобных персонажей» с «растением» и «чистым листом бумаги».

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