Ольга Бузова призналась, что у нее не было секса

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что занимается не сексом, а любовью. Она также призналась, что готова еще раз выйти замуж. Ее слова приводит «СтарХит».

«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные», — подчеркнула Бузова.

По ее словам, именно поэтому она никогда не заводила курортные романы, отметив: «Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет.»

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова отложила переезд в московскую квартиру.