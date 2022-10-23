Режиссер Никита Михалков назвал 20-летнего блогера Даню Милохина «овощем»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Никита Михалков нелестно высказался о блогере Дане Милохине, а также раскритиковал общественность, которая поощряет «безграмотность». Слова кинематографиста приводит StarHit.

«Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — сказал Михалков.

Режиссер также вспомнил, как Милохин, будучи в жюри танцевального шоу, открыл для себя существование «отдельного» острова Сахалин, входящего к тому же в состав России. «И самолеты туда летают?» — поинтересовался 20-летний Милохин.

«Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений», — подчеркнул Михалков.

Ранее актер Садальский заявил, что Михалкову мешает «его чувство превосходства над зрителем».

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