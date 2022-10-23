Режиссер Тим Бертон назвал «Дамбо» своеобразной автобиографией

Режиссер Тим Бертон назвал Disney «ужасным цирком», из которого «нужно бежать»

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Walt Disney Pictures

Кинорежиссер Тим Бертон сравнил себя со слоненком Дамбо, а компанию Disney с «огромным ужасным цирком», пишет Deadline.

Говоря о работе в студии, кинодеятель отметил, что это часть его истории. За карьеру Бертона компания нанимала и увольняла его несколько раз, и, работая над «Дамбо», художник понял, что его дни в Disney «подошли к концу».

«Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать», — сказал режиссер, добавив, что фильм стал «в некотором роде» автобиографией.

Бертон объяснил, что Disney уделяет мало внимания и времени небольшим оригинальным проектам и пытается сосредоточиться на уже известных крупных франшизах.

Ранее Бертон признался, что планировал выпустить ремейк хоррора «Дом восковых фигур» в формате мюзикла с Майклом Джексоном в главной роли.

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