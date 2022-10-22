У Карди Би хотят отсудить $5 млн за плагиат татуировки

Против хип-хоп-исполнительницы Карди Би подали иск на $5 млн в суд Калифорнии. Как сообщает журнал Rolling Stone, причиной стала татуировка мужчины-модели на обложке альбома рэперши «Gangsta Bitch Music Vol. 1» 2016 года.

На фото Карди Би держит между ног голову мужчины, имитируя оральный секс. Во время обработки изображения на спине партнера цифровой художник разместил татуировку с тигром и змеей, скачанную из интернета. Оказалось, что изображение принадлежит Кевину Майклу Брофи-младшему.

«Это выглядит так, будто я занимаюсь оральным сексом с кем‑то, кто не является моей женой или моим партнером, — сказал он. — Я отец двоих детей, преданный муж и человек веры, это противоречит всему, за что я выступаю, и я бы никогда не подписался на что‑то подобное».

По словам Брофи-младшего, в 2017 году Карди Би не ответила на его письмо с просьбой изменить обложку альбома.

Ранее Карди Би впервые вышла в свет после суда из-за драки в стрип-клубе.