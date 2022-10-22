Садальский раскритиковал Меньшову за открытый рот во время интервью

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Актер Станислав Садальский ответил Юлии Меньшовой, которая назвала устаревшей манеру Владимира Познера вести интервью. В своем Telegram-канале он раскритиковал телеведущую за то, что она часто слушает своих респондентов с открытым ртом.

«Юленька говорит, что манера Познера брать интервью устарела, намекая, что она в авангарде задающих вопросы. Наверное, Юлек права, открытый рот во время интервью — это выглядит эротично и навевает мысли и ассоциации», — написал Садальский.

В эфире YouTube-шоу «ОК на связи!» Меньшова заявила, что 88-летний Владимир Познер значительно уступает молодым коллегам в ведении интервью. Как пример «профессионального и разностороннего» журналиста телеведущая выделила Ирину Шихман.

Ранее Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть